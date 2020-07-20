Почему вакцина от рака неэффективна? Ответил онколог

«Потому что нет специфического антигена, который бы отличался от нормальных клеток», — обратил внимание специалист.

По его словам, вакцины от рака работали, если бы на клетках рака был такой антиген. Он напомнил, что в свое время был бум на вакцины от онкологических заболеваний. Они применялись при четвертой стадии рака, однако никакого эффекта не показали.

«Поэтому они не рекомендуются, ни в одной рекомендации лечения рака вы вакцину не найдете», — добавил эксперт.

В конце прошлого месяца исследователи из центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» совместно с коллегами из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН провели на животных доклинические испытания вакцины от раковых заболеваний.

Отмечается, что препарат произвели на основе вакцины от оспы. Он оказался эффективен против нескольких видов онкологии. Ученые планируют получить разрешение на клинические испытания с участием людей после завершения этапа доклинических испытаний.