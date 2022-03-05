Врач назвала условие, при котором коронавирус станет управляемым

Коронавирус станет управляемым при массовой вакцинации населения и коллективном иммунитете. Такое мнение выразила врач городской клинической больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко.

«Только в этом случае любые инфекционные процессы могут быть управляемыми. А значит, могут быть прогнозируемыми, а значит, количество заболевших будет невелико», — приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что к середине текущего года ситуацию с коронавирусной инфекцией ждет «глобальная стабилизация».

По его мнению, количество летальных исходов от коронавируса начнет уменьшаться, а управляемость заболеваемостью, наоборот, возрастет уже примерно через полгода.

Конец пандемии наступит в том случае, если значительно понизится смертность и количество заболевших, отмечают вирусологи. Они предполагают, что это случится уже достаточно скоро, но точных сроков пока назвать невозможно.