«Омикрон» может стать последним аккордом. Врачи назвали условия для окончания пандемии

Вирусологи и врачи прогнозируют скорый конец пандемии. Однако он возможен при отсутствии новых мутаций и своевременной вакцинации. Конец пандемии будет возможен при уменьшении смертности и количества инфицированных, а уже после этого в странах начнут снимать ограничения.

Все чаще врачи и вирусологи говорят о скором окончании пандемии COVID-19. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов спрогнозировал, что вирус отступит уже в этом году. Это связано с тем, что штамм «омикрон» массово распространится по миру и окажется в теле нового носителя, поскольку человечество уже приобрело коллективный иммунитет. Точная дата окончания эпидемии в России все же неизвестна.

По мнению ученого, фокусироваться стоит не на количестве заболевших, а на том, чтобы выявить вариант в самом начале болезни, чтобы пациенты лечились на дому, а система здравоохранения не была перегружена.

Специалисты дают похожие прогнозы относительно Европы. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что европейцы движутся к концу пандемии. После пика заболеваемости в регионе наступит период иммунитета. При этом ковид может вернуться к концу года, но пандемию уже не вызовет.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус допустил окончание пандемии в 2022 году, но при соблюдении нескольких условий. Для победы над COVID-19 нужно вакцинировать не менее 70% населения каждой страны, уменьшить смертность от вируса, при помощи внедрения клинического лечения. Также важно отслеживать вирус для оценки появления новых штаммов и использовать ограничительные меры, когда это необходимо, писало РИА «Новости».

При этом генеральный директор ВОЗ отметил, что сейчас есть все условия для появления новых вариантов вируса, которые станут более заразными и смертоносными. Полагать, что «омикрон» будет последним штаммом, который завершит пандемию, пока что рано.

Конец пандемии скоро?

Врачи с оптимизмом смотрят в будущее, но не исключают, что после «омикрона» появятся новые варианты коронавируса. Врач-эксперт Тимур Пестерев напомнил «360» о том, что штамм чуть менее опасен, чем его собратья. Видно, что вирус меняется в сторону меньше опасности, но исключать риски не стоит.

«Нужно продолжать вакцинироваться, соблюдать социальную дистанцию и изолироваться при необходимости», — отметил Пестерев.

Пестерев напомнил, что окончание пандемии начинается со снижения смертности. По словам инфекциониста Маргариты Нагибиной, другой важный фактор для окончания пандемии — это увеличение количества невосприимчивых к ковиду людей.

«У большинства будет иммунитет и, по идее, мутации закончатся», — рассказала Нагибина.

Пестерев не исключил, что после окончания пандемии ковид войдет в число сезонных вирусов, таких как ОРВИ и грипп, о которых будут вспоминать каждые осень и весну. Медик также добавил, что пока что неизвестно о долгосрочных последствиях ковида на организм.

Вместе с окончанием пандемии мир будут ждать и снятия ограничений, таких как закрытые границы и цифровые пропуски. Маргарита Нагибина отметила, что в каждой стране установлен свой порядок и ответственный орган. В России этим занимается Роспотребнадзор и главный санитарный врач.

«Если заболеваемость будет меньше показателя 100 человек на 100 тысяч населения, то ограничения будут снимать», — рассказала инфекционист.