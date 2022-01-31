Иммунолог назвал сроки «глобальной стабилизации» ситуации с COVID-19 в мире

К середине текущего года ситуацию с коронавирусной инфекцией ждет «глобальная стабилизация». Такое мнение выразил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. В интервью радио Sputnik он рассказал, когда вспышки пандемии в России могут закончиться.

По его мнению, количество летальных исходов от коронавируса начнет уменьшаться, а управляемость заболеваемостью, наоборот, возрастет уже примерно через полгода.

«Я думаю, что к середине года будет глобальная стабилизация ситуации с резким падением летальности, гораздо большим, чем мы сейчас видим по линии „омикрон“. Это не конец пандемии, но управляемость эпидемического процесса резко возрастет», — уточнил он.

Сама глобальная стабилизация предполагает, что люди будут легче переносить само заболевание, а системы здравоохранения разных государств будут затрачивать гораздо меньше ресурсов на то, чтобы госпитализировать множество пациентов. По словам Крючкова, в России примерно к июню текущего года коллективный иммунитет сильно возрастет, произойдет рывок, в том числе и к новому штамму.

Конец пандемии наступит в том случае, если значительно понизится смертность и количество заболевших, отмечают вирусологи. Они предполагают, что это случится уже достаточно скоро, но точных сроков пока назвать невозможно.