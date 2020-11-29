Врач назвал разницу между мужским и женским алкоголизмом

Мужчины и женщины одинаково подвержены алкогольной зависимости. Но женщины просто больше стыдятся своей пагубной привычки. Об этом рассказал врач-психотерапевт, доказательный нарколог, когнитивно-поведенческий терапевт Илья Кислер.

«Кто больше подвержен алкоголизму, мужчины или женщины, <…> пока нет таких данных. Примерно одинаково», — сказал Илья Кислер, его цитирует сайт kp.ru.

При этом женщины более стыдливы в этом вопросе. Поэтому они умеют хорошо скрывать свою зависимость. Соответственно, женщины долго не попадают в поле зрения врачей. В то же время если они обращаются за помощью к медику, то хорошо его слышат и значительно легче преодолевают анозогнозию — отрицание своей болезни.

Общественники предложили запретить продавать алкоголь 1 и 2 января. Это необходимо для сокращения числа отравлений и уменьшения нагрузки на врачей. Однако наркологи и депутаты уверены, что такая инициатива усугубит ситуацию. Граждане сделают запасы и в итоге выпью больше.

Вместо добавки спиртного люди будут покупать контрафакт и суррогаты, а то и вовсе дело дойдет до наркотиков. Эту точку зрения поддержал музыкант Сергей Шнуров. В стихах он объяснил, что данная идея не решит проблему пьянства в России. Вместо этого народ разозлится из-за испорченного праздника.