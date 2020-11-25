Два дня сухого закона. Россиянам предрекли более сильный запой при запрете продавать алкоголь на Новый год

Общественники предложили запретить продавать алкоголь 1 и 2 января. Это нужно, чтобы снизить число отравлений и нагрузку на медиков. Однако наркологи и депутаты уверены, что станет еще хуже. Люди будут делать запасы и пить больше. Вместо добавки спиртного станут покупать контрафакт и суррогаты. А кто-то вообще докатится до наркотиков.

Члены проекта «Трезвой России» предложили запретить продажу алкоголя 1 и 2 января. По словам руководителя организации и члена Общественной палаты Султана Хамзатова, на первые после Нового года дни приходится всплеск отравлений спиртным. Из-за этого число вызовов скорой увеличивается, а работы у перегруженных из-за коронавируса врачей становится еще больше.

Не время умирать

На новогодние праздники россияне и так закупаются продуктами и спиртным впрок, часто переоценивая свои силы, пояснил «360» автор инициативы Султан Хамзаев. Уже 40 лет каждое 1 января в стране фиксируется максимальная за год смертность. Если в остальные дни, по официальной статистике, умирают около шести тысяч человек, то в первый день нового года — девять тысяч.

«Механизм, который мы предложили, — запрет продажи [алкоголя] именно 1 и 2 января, — несет в себе три основные задачи. Первая психологического характера. Она привлекает внимание и заставляет задуматься, нужно ли [пить] столько, сколько в эти даты», — добавил общественник.

Вторая обезопасит людей от возможности сбегать за добавкой и выпить больше, чем нужно. Но только, ужесточая порядок продажи, параллельно нужно усилить контроль за реализацией контрафакта. Из-за низких штрафов в некоторых регионах его доля на полках магазинов доходит до 70%. Это, по словам Хамзаева, третья задача.

«Говорить о том, что не нужно предпринимать правильные шаги, потому что это вызовет мошенническую реакцию у предпринимателей, несправедливо. Потому что предприниматели сегодня в сфере оборота алкогольной продукции на 70% [и так] плевать хотели на действующие законы в силу их мягкости», — заключил общественник.

Градусы про запас

Проблема перепоя, от которой страдает часть россиян, не вопрос регулирования работы магазинов, сообщил «360» депутат Вячеслав Лысаков. Люди потребляют больше спиртного из-за социального и психологического напряжения в обществе. Некоторые, например, пьют из-за неуверенности в завтрашнем дне, потери работы или доходов. Сейчас эти причины усилила коронавирусная пандемия.

«Одномоментным закрытием или сокращением времени продажи мы этот вопрос не решим. Наоборот, создадим ажиотаж, когда люди будут закупать в большем количестве. А для определенной части нашего общества хранить алкоголь — это нонсенс. Раз они запаслись, то будут пить, пока он не закончится», — считает парламентарий.

Нормальные люди и без этого не перебарщивают со спиртным и не попадают в больницы с нетрезвыми драками или алкогольным отравлением. Поэтому запрет продажи только спровоцирует зависимых от алкоголя людей, уверен депутат. Услышав, что добавки не будет, они закупят вдвое больше обычного. Либо перейдут на суррогаты или заменители вроде «Боярышника» или даже кожных антисептиков. В Якутии во время такого застолья уже отравились девять человек.

«Я думаю, это даст совершенно противоположный эффект. Чем больше будет ограничений легальных напитков, тем больше будет спрос на нелегальные напитки из-под полы. А значит, количество отравлений контрафактом и вызовов скорой увеличится», — заключил Лысаков.

Перепить запрет

Жесткие запреты никогда не снижали потребление алкоголя, рассказал «360» директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков. К 2016 году Литва стала одной из самых пьющих стран мира. Власти ограничили время и места продажи, повысили разрешенный возраст до 20 лет и так далее. В 2020 году Вильнюсский университет провел масштабное исследование и выяснил, что объем потребления спиртного несколько вырос, а доля выпивающих увеличилась вдвое.

«Как только ты не берешь в расчет человека, его поведение и желание его изменить, а борешься с химическим веществом, ты получаешь обратный результат. На примере Литвы можно констатировать всю нелепость такого подхода в отношении алкоголя», — заявил Зыков.

Нарколог согласен, что из-за запрета люди будут запасать больше спиртного. Это было заметно во время коронавирусной самоизоляции. А потом, раз деньги уже уплачены, пьют больше обычного, уходя таким образом от проблем. Поэтому число тяжело реагирующих на перепой людей растет. Коллеги Зыкова из стационаров рассказывают, что в последнее время туда привозят гораздо больше россиян с серьезными алкогольными отравлениями.

После Нового года кто-то может со спиртного перейти на синтетические наркотики, если вовремя не купит добавки, опасается медик. Такое уже было в истории страны, когда из-за горбачевского сухого закона многие молодые россияне перешли на психоактивные вещества.