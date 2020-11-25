Шнуров намекнул на бесполезность запрета продажи алкоголя 1 января

Напомним, что член Общественной палаты РФ и руководитель проектa «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил министру промышленности и торговли Денису Мантурову запретить продавать гражданам спиртные напитки в первые два для нового года, пишет ИА НСН.

В своих стихах, содержащих ненормативную лексику, Шнуров объяснил, что такая инициатива не решит проблему пьянства в нашей стране. Вместо этого народ лишь разозлится из-за испорченного праздника.