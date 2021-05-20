Врач назвал наиболее распространенный в России вид рака

Чаще всего у онкобольных в Москве и в целом по России встречается рак предстательной и молочной желез. Об этом сообщил главный онколог департамента здравоохранения российской столицы Игорь Хатьков.

«В структуре онкологической заболеваемости первое место и в России, и в Москве, и во всем мире занимает рак молочной железы у женщин и предстательной железы — у мужчин», — рассказал он в комментарии РИА «Новости».

По его словам, также распространены рак желудка, рак легкого и колоректальный рак. Он обратил внимание на то, что есть ряд симптомов, при которых нужно немедленно обращаться к онкологу. В частности, это наличие уплотнений, беспричинное похудение, изменение давно существовавших родимых пятен.

Британская организация Cancer Research перечислила симптомы рака мозга. Среди них головная боль. Обратить внимание на нее следует, если раньше таких проблем не было и если при головной боли есть еще и ощущение тошноты. Опасным симптомом являются и проблемы со зрением. Например, если человек видит мигающие пятна перед глазами.