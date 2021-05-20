Россиянам объяснили, с какими симптомами нужно обратиться к онкологу

Существует ряд симптомов, при появлении которых нужно незамедлительно обращаться к врачу. Например, при немотивированном похудении, наличии уплотнений или изменении давно существовавших родимых пятен. Об этом рассказал главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

«При возникновении малейших симптомов, дискомфорта нужно обращаться к врачу. Если есть какие-то общие симптомы заболевания — немотивированное похудение, слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин», — рассказал он РИА «Новости».

Врач отметил, что все эти изменения должны быть поводом для максимально раннего обращения к онкологу.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее заявил, что при кровоточивости десен и шатающихся зубах есть смысл отправиться к онкологу, поскольку эти симптомы могут говорить о раке поджелудочной железы или иных органов ЖКТ. По его словам, этот недуг напрямую связан с зубами и полостью рта, где размножаются бактерии во время заболеваний десен. Он также посоветовал посещать стоматолога минимум раз в полгода.