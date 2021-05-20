Головную боль и тошноту назвали симптомами рака мозга

Головная боль является распространенным симптомом рака мозга. Об этом со ссылкой на британскую организацию Cancer Research сообщило издание Express.

Многие люди чувствуют головную боль. Она может сигнализировать об опухоли головного мозга, если сопровождается чувством тошноты. Особенно тревожным сигналом это служит для тех, кто прежде не испытывал подобных недугов.

Если головная боль мешает спать по ночам, стоит записаться на прием к врачу. Также опасным симптомом являются проблемы со зрением — например, если вы видите мигающие пятна перед глазами. Если эти симптомы не проходят и в течение нескольких недель или месяцев ситуация становится только хуже, точно не следует медлить с тем, чтобы пройти обследование.

Россиянам между тем перечислили и другие симптомы, с которыми нужно обратиться к онкологу. Среди них немотивированное похудение и слабость.

Диетолог Михаил Гинзбург ранее заявил, что регулярное употребление клубники может сократить риски возникновения ряда заболеваний, в том числе некоторых видов рака.