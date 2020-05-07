Врач назвал ключевой симптом коронавируса для вызова скорой помощи

Появление одышки при остальных симптомах коронавируса — верный признак того, что нужно срочно вызывать скорую. Об этом сказал главный врач городской больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников.

Александр Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» объявил, что одышка обычно появляется на седьмой или восьмой день заболевания. В самых ранних случаях — на четвертый. Бывает, что высокая температура и одышка возникают уже на второй день после заражения, но тогда это тревожный случай.

«Если у вас просто болит тело, потеря обоняния, мышечные боли, кашель сильный, но нет одышки — это не значит, что вы должны вызывать скорую», — заметил Мясников.

В то же время он предупредил, что, даже если нет одышки, но температура держится на уровне 38 градусов несколько дней, в этом случае тоже нужно звонить в скорую.

В России, по информации на 7 мая, выявили больше 177 тысяч случаев заражения коронавирусом. Большая часть заболевших — в Москве. Там с начала эпидемии уже зафиксировали свыше 92 тысяч заболевших.

Всего в мире больше 3,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. 265 тысяч человек погибли.