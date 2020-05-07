Главврач московской больницы назвал симптомы для обязательного вызова скорой

Основные симптомы: одышка (чаще всего проявляется с 16:00 до 20:00), обезвоживание, от которого кружится голова и сохнет во рту, высокая температура, сонливость и спутанность мыслей.

Не стоит «дергать» медиков, если температура ниже 38 градусов. Если пациент чувствует ломоту в теле, мышечную, головную боль или боль в горле. Кроме того, кашель без одышки тоже не предвещает ничего ужасного, написал «Царьград».

По словам Мясникова, если болезнь протекает в легкой форме, то можно лечиться дома, чтобы не перегружать больницы.

«Как? Да бабушкиными способами: постель, обильное питье, фрукты, бульоны, свежий воздух (проветривание комнат), жаропонижающие (парацетамол) по необходимости, терпение и позитивный настрой», — пояснил главврач.