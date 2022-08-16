Врач-инфекционист объяснил, с чем связан подъем заболеваемости ковидом в России

Новый подъем заболеваемости СОVID-19 фиксируют в России из-за обнаружения новых, опасных подштаммов «омикрона», а также по причине снижения коллективного иммунитета. Об этом заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней в РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский в беседе с «360».

«Подъем заболеваемости зафиксирован во многих регионах РФ и в других странах. Подъем заболеваемости превышает все цифры, которые мы видели на максимуме летом 2021 года», — сказал он.

Врач напомнил, что максимальное количество заболевших в день в прошлом году составляло примерно 25 тысяч человек, сейчас в некоторые дни показатели еще выше.

По его словам, текущий подъем заболеваемости связан с двумя факторами: продолжающаяся изменчивость вируса и появление новых подштаммов «омикрона», которые характеризуются особой заразностью.

«Второе — снижение общего коллективного иммунитета. Доля лиц, которые прошли вакцинацию или ревакцинацию в течение шести месяцев от сегодняшней даты, стремится к очень низким значениям. Насколько я знаю, это что-то около 15%. Ношение масок носит пока рекомендательный характер, потому что количество свободных коек в субъектах, количество незанятых врачей и незанятого оборудования позволяет на данный момент работать без какого-либо напряга», — сказал специалист.

Однако если количество госпитализаций будет расти, то Роспотребнадзор, скорее всего, введет обязательное ношение масок, добавил Вознесенский. Он посоветовал, пока еще есть время до осенне-зимнего периода, пройти вакцинацию.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал соотечественников соблюдать масочный режим на фоне роста заболеваемости ковидом. За последние сутки в РФ выявили более 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.