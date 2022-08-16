Еще 23 909 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 23 909 новых случаев коронавируса. В больницы попали 3411 человек, что на 115,7% больше по сравнению с 15 августа, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с пандемией.

Полностью выздоровели за последние 24 часа 20 583 человека — на 33,6% больше показателя днем ранее. Также было подтверждено 59 летальных исходов.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сегодня призвал россиян носить маски в общественных местах и ревакцинироваться из-за подъема заболеваемости COVID-19.

На минувшей неделе стало известно о создании в Центре имени Н. Ф. Гамалеи вакцины, адаптированной для борьбы со штаммом «омикрон». Об этом сообщила газета «Известия». По мнению экспертов, в условиях постоянных мутаций обновление препаратов должно стать сезонным, как в случае с прививками от гриппа. При этом эксперты указывают на то, что коронавирус мутирует не так предсказуемо, как другие возбудители инфекций.