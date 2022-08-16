Мурашко призвал россиян носить маски и ревакцинироваться

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать масочный режим на фоне роста заболеваемости ковидом. Министр также напомнил о необходимости ревакцинации для защиты от тяжелого течения болезни, сообщил ТАСС.

«Сейчас идет период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, очередной этап, поэтому очень важно, чтобы сегодня мы все-таки соблюдали масочный режим в общественных местах и своевременно ревакцинировались», — подчеркнул глава Минздрава.

Ранее масочный режим в общественных местах вернули власти Алтая, Бурятии, Тувы и Санкт-Петербурга. Он носит рекомендательный характер.

По данным оперштаба по борьбе с пандемией, рост случаев ковида отмечен в 84 субъектах страны, причем в 18 регионах увеличение заболеваемости большее, чем в среднем по России.

С призывом носить гигиенические маски ранее выступил внештатный специалист Минздрава России, инфекционист Владимир Чуланов. Он также обратил внимание, что одновременное заболевание COVID-19 и гриппом усложняет течение болезни. Из-за этого следует вовремя ревакцинироваться, подчеркнул специалист.