Врач-диетолог назвал главные продукты для долголетия

Три продукта в рационе помогут увеличить шансы на долгую и здоровую жизнь, рассказал британский доктор. Товары долголетия можно найти в любом продуктовом магазине.

Британский диетолог Федерика Амати рассказала изданию Express, что ежедневное употребление в пищу оливкового масла первого отжима снизит риски развития артрита, диабета, онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых заболеваний.

«При покупке нужно убедиться, что это качественное оливковое масло первого отжима, а не смешанное, которые не сохраняет никаких питательных преимуществ», — сказала доктор Амати.

Для желающих прожить долгую жизнь в рацион необходимо включить клетчатку, которая важна для здоровья кишечника. Продукты, содержащие клетчатку, снижают риск преждевременной смерти от онкологии, диабета второго типа и тревожных расстройств.

Еще одним ключевым ингредиентом в рационе каждого жителя планеты должны стать зелень и листовые овощи. Они содержат полифенолы, которые противодействуют окислительным процессам.

«Ежедневное употребление комбинации этих продуктов помогает поддерживать иммунные и противовоспалительные функции нашего организма в течение долгой и здоровой жизни», — добавила Амати.