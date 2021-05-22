Телеведущий ради эксперимента месяц ел только обработанную пищу. И вот, что вышло

Телеведущий и доктор Крис ван Туллекен решил провести эксперимент. Он месяц ел обработанную пищу, чтобы проверить, как это отразится на его организме.

Об этом сообщил телеканал "Би-би-си». Ведущий составил рацион, в котором 80% занимает именно переработанная пища. Эксперт отметил, что именно так питаются большинство жителей Великобритании.

Через месяц он рассказал, что начал чувствовать себя гораздо хуже. Врач стал хуже спать, у него испортилось настроение, начались изжога и апатия. Ван Туллекен также пожаловался на геморроидальные узлы в результате запора.

«Я чувствовал себя на 10 лет старше, но не осознавал, что это все из-за еды, пока не перестал придерживаться этой диеты», — рассказал он.

Специалиста добавил, что за прошедшие четыре недели набрал семи килограммов. По его словам, при таком питании он ощущал чувство голода гораздо чаще. Исследования также подтверждают, что сверхпереработанная пища, такая как пицца, шоколад, чипсы и пирожные усиливают чувство голода и препятствуют контролю количества съеденного.