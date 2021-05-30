Ученые назвали простой способ омоложения для мужчин

Признаки биологического старения мужчины могут уменьшить простыми изменениями в питании и образе жизни. Ученые заявили, что участники их эксперимента всего за восемь недель помолодели на три года.

В исследовании, которое было опубликовано в журнале Aging, генетики заявили о найденном способе обратить вспять биологический возраст, измеренный по часам ДНК Horvath 2013 (эпигенетические часы ДНК — это совокупность эпигенетических меток ДНК для определения биологического возраста ткани, клетки или органа. — прим. ред.).

В исследовании ученых приняли участие 43 здоровых взрослых мужчины в возрасте от 50 до 72 лет. Само исследование длилось восемь недель и включало в себя диету, здоровый сон, отдых и физическую активность. Также участники программы принимали пробиотики и фитонутриенты.

Такой режим привел к существенному снижению маркеров биологического возраста, следует из результатов исследования. Мужчины за время программы помолодели в среднем на 3,23 года по сравнению с контрольной группой, которая придерживалась привычного образа жизни, и на 1,96 года по сравнению с собственными показателями до старта исследования.

Ведущий автор исследования Кара Фитцджеральд отметила, что комбинированная программа воздействия была нацелена на конкретный биологический механизм, называемый метилированием ДНК, в частности его особенности, связанные с биологическим возрастом.

«Наш подход уникален тем, что использует безопасную нефармацевтическую программу питания и изменения образа жизни», — отметила ученый.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков рассказал, какие микроэлементы необходимо принимать для замедления старения после 40 лет. По его словам, важно регулярно проверять уровень железа и витаминов группы В. Это нужно для того, чтобы отследить уровень микроэлементов и восполнить их в случае нехватки. При отсутствии противопоказаний, для профилактики можно пить витамин D и Омега-3, антиоксиданты и альфа-липоевую кислоту.