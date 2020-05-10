Ученые опровергли миф о коллективном иммунитете к коронавирусу

Ученые проанализировали статистику заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызвавшем пандемию во всем мире. По состоянию на начало апреля 2020 года ни в одной стране мира доля инфицированных не превысила 2-4%. При этом для выработки коллективного иммунитета нужно, чтобы переболели или были вакцинированы 70% жителей.

Так, а США в настоящий момент коронавирус выявили у 1,25 миллиона человек. Для достижения коллективного иммунитета без использования вакцин необходимо, чтобы переболели 200 миллионов граждан. В результате погибнут 500 тысяч американцев, отметили эпидемиологи. Быстрое заражение миллионов людей приведет к «катастрофе системы здравоохранения», добавили в университете.

Эпидемиологи сравнили распространение коронавируса с ветряной оспой, напомнив, что в 1980-е годы в Штатах были популярны «ветрянка-пати» для выработки иммунитета против этого заболевания. Однако от ветрянки умирали не более 150 жителей США в год, тогда как жертвами коронавируса в стране ежедневно становятся до двух тысяч человек. В связи с этим исследователи призвали не заражаться коронавирусом специально.

В начале эпидемии популярность получила идея о коллективном иммунитете. Этот подход, в частности, практиковали в Великобритании Однако решение себя не оправдало, и британцы ввели жесткий карантин.