Диетолог, психолог и косметолог рассказали, на чем нельзя экономить во время самоизоляции

Продукты

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова объяснила, что важно, чтобы в рационе было много белка, даже несмотря на трудное финансовое положение. Специалист рассказала, как можно сэкономить в этой категории.

«Самое выгодное — цельная тушка курицы. Не отдельная грудка, не полуфабрикаты, колбасы, а именно курица целиком. Также я бы посоветовала делать акцент на рыбе, целиком ее брать необязательно — можно купить хорошие консервы, не копченые, не в масле, а в собственном соку. Если найдете замороженную треску — отлично. Форель, красную рыбу покупать не советую — в нынешних обстоятельствах это дорого», — пояснила Нурия Дианова.

Еще один важный продукт, который нужно включать в рацион — творог. Он подходит даже для тех, кто плохо усваивает лактозу, а также творог более выгоден по цене по сравнению с другими белковыми продуктами.

Также не стоит забывать про яйца — они достаточно дешевые. Однако злоупотреблять ими тоже не стоит, особенно людям с заболеваниями желчного пузыря. Но даже в этих случаях вполне можно позволить себе съесть омлет с одним целым яйцом и двумя белками.

«С овощами все немного сложнее. Проще и дешевле всего покупать сезонные, то есть я сейчас не вижу особого смысла в том, чтобы набирать огурцы и помидоры — ничего полезного в них сейчас нет. Берите морковь, лук, кабачки и тушите с простыми травами — это и полезно, и бюджетно. Внимательно следите за акциями в продуктовых магазинах, особенно за ценами на зелень, замороженные овощи, ягоды», — подытожила эксперт.

Отдых

Психолог Светлана Колосова напомнила, что сейчас все люди находятся в состоянии самого сильного из страхов — страха неизвестности.

«Именно этот тип страха ставится во главу всех фильмов ужасов: нам не страшно, когда два крупных красивых мужчины бьют друг друга по лицу, мы за это еще и деньги платим, нам страшно, когда половицы „скрип-скрип“ и непонятно, что будет за поворотом. В подобном состоянии неизвестности нам непонятно, как перевести переживания из эмоционального в рациональное, ведь никто не объяснил нам правила этой игры. Поэтому очевидным решением для большинства является уход на уровень концепции выживания, где остаются только еда, сон и походы в туалет. Мы упрощаем свою жизнь, ищем наиболее легкие пути решения, сосредоточившись только на этих трех пунктах», — объяснила специалист.

По словам Колосовой, основывать свою жизнь в самоизоляции только вокруг трех столпов выживания нельзя — это приведет к деградации. Поэтому на хобби экономить не стоит.

«Отдых необязательно должен быть сверхдорогим. Достаточно просто найти себе хобби. Это необязательно должно быть какое-то очень полезное и социально одобряемое занятие, вроде изучения языка. Хотите — вышивайте крестом, хотите — вяжите шарфы, изучайте ароматерапию, сделайте поделку вместе с ребенком. Зажигайте в себе этот огонек творчества, ведь именно он не позволит упасть в кризисную депрессию. И выбирайте только то, что нравится. Не надо себя насиловать. Чувствуете, что под конец дня выдохлись, значит, занятие требует слишком много ресурсов, вгоняет в стресс. А мы и так находимся в этом стрессе, так что лучше выбрать что-то поддерживающее», — пояснила эксперт.

Уход за собой

Врач-косметолог, член российского Общества медицинской эстетики и мезотерапии Александра Гонт заверила, что для поддержания здоровья кожи необязательно ходить к специалистам. Для начала можно перейти с дорогой косметики на более дешевую.

«Первое, что я рекомендовала бы, — перейти из более дорогого сегмента косметики в эконом. Главное, что нужно сохранить в обязательном ежедневном уходе — очищение, тонизирование и увлажнение. Это должен быть ежедневный ритуал утром и вечером, как чистка зубов. Иначе кожа, особенно в городских условиях стресса от факторов внешней среды, быстро утратит здоровый вид», — посоветовала врач.

Раз в неделю косметолог посоветовала очищать кожу скрабами. Особенно после 35 лет. Также нужно продолжать пользоваться масками в зависимости от типа кожи. Также специалист рассказала, какие направления в косметологии будут популярными после карантина.

«Могу сказать, что уже сейчас из списка популярных процедур уходят украшательства, когда мы питали кожу витаминами. Остаются базовые. В первую очередь это ботокс для людей с активной мимикой. У многих без него еще и возобновляются головные боли, так что это еще и физиологическая профилактика неприятных ощущений. Думаю, останутся и наполнения филерами, но более плотными, которые держатся долго. Вырастет популярность и нитевого лифтинга — это безопасно, эффективно, и результат держится примерно год, то есть процедура выгодна экономически», — пояснила Александра Гонт.

По ее словам, не стоит отдавать последние деньги на косметологические процедуры. Сохранить кожу здоровой можно и при помощи бюджетных вариантов. Главное, чтобы присутствовали ежедневные ритуалы ухода.