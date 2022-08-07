Впервые с 30 марта в России выявили свыше 20 тысяч заражений ковидом

За минувшие сутки в России выявили 20 303 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель с 30 марта, говорится в сообщении оперативного штаба.

Всего за сутки в больницы попали 1 505 человек, что на 29,7% по сравнению с показателем шестого августа. Полностью излечились 8729 человек, это на 18,7% меньше, чем накануне. Также, по данным оперативного штаба, умерли 44 человека.

Наибольшее число заболевших за сутки выявили в Москве — 6110 человек, 363 госпитализировали. На втором месте традиционной расположился Санкт-Петербурге, в котором обнаружили 2410 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 107 легли в больницу.

Врач-инфекционист Николай Малышев выразил мнение, что заболеваемость ковидом в России начнет расти до конца августа, а снизиться в сентябре.

Похожим прогнозом делился главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, предположивший, что заболеваемость коронавирусом в стране возрастет к концу августа.