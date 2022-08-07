Инфекционист оценил вероятность роста летальности из-за COVID-19

Вероятность роста летальности из-за COVID-19 из-за подъема заболеваемости оценил врач-инфекционист Николай Малышев. Он отметил, что сейчас болезнь у пациентов протекает менее тяжело.

«Те варианты омикрона, которые сейчас распространены, более заразны, но менее патогенны, то есть [болезнь] менее тяжело протекает. Сейчас низкая летальность, примерно такая она и сохранится», — заявил Малышев в беседе с ТАСС.

Заболеваемость ковидом в России, по его мнению, будет расти до конца августа, а снижаться начнет в сентябре.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн также спрогнозировал, что новый максимум по заболеваемости ковидом может прийтись на конец августа.

В июне 2022 года смертность от коронавируса в России снизилась на 85% — это более чем в шесть раз — в сравнении с аналогичным периодом 2021-го, и почти на 30,7% по сравнению с маем текущего года.

У перенесших COVID-19 детей медики зафиксировали ухудшение когнитивных функций. Среди наиболее частых проявлений постковидного синдрома врачи отмечают астению, повышенную утомляемость, головную боль, хроническую усталость, слабость, а также нарушения сна.