Альтштейн спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 к концу августа

Новый максимум по заболеваемости ковидом может прийтись на конец августа. Такое мнение высказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Я говорю это на основании того, как протекает эпидемия с этими вирусами ВА.4 и ВА.5 в других странах. В других странах обычно от начала эпидемии проходит месяц, у нас начался [подъем] где-то в конце июля, значит, в конце августа должен быть пик», — сказал он РИА «Новости».

По его словам, российское здравоохранение вряд ли окажется перегружено из-за новой волны коронавируса.

За последние сутки в России выявили 17 126 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2, днем ранее — 14 638. Об этом написал RT.

Как сообщили в оперштабе, число госпитализированных снизилось на 6% по сравнению с предыдущим днем. За прошедшие 24 часа полностью выздоровели 9752 человека, умерли 44 пациента.

Роспотребнадзор напомнил, что при ухудшении состояния лучше оставаться дома, а в общественных местах — носить маски.