В 33 регионах России все еще растет заболеваемость COVID-19. В двух субъектах темпы пошли на снижение. Причиной коронавирусного взрыва в основном стал отдых на турецких берегах.

«Если говорить о ситуации в субъектах, то на стадии снижения находятся сегодня два субъекта, в стабилизации — 31, замедление эпидпроцесса — в 19, и продолжается стадия роста в 33 субъектах РФ», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Ее слова приводит РИА «Новости».

Она также добавила, что в некоторых регионах запоздали с введением жестких мер по профилактике распространения коронавируса. В других — сделали все вовремя. В целом задача по снижению заболеваемости по России выполняется.

«После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулось почти 1,5 миллиона человек. И в нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше 10 тысяч положительных — 90% это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики», — уточнила Анна Попова.

Она предложила разрабатывать и вводить какие-то меры, раз так много завозных случаев заражения коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Уже есть результаты ограничительных мер, принятых за последние недели. Собянин надеется, что в ближайшее время заболеваемость начнет снижаться.

МФЦ Подмосковья снова перейдут на предварительную запись посетителей из-за профилактики коронавируса. Если ситуация ухудшится, они будут работать удаленно.