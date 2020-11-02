Ограничительные меры, введенные в Москве за последние недели, дали результат. Заболеваемость COVID-19 в столице должна начать снижаться.

«Все ограничительные меры в Москве дали результаты, видим стабилизацию ситуации», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Его слова передает РИА «Новости».

Также градоначальник заявил, что надеется на скорейшее снижение темпов заболеваемости COVID-19.

Ранее стало известно, что временно приостановлено действие льгот для пожилых москвичей на посещение театров и музеев. Ограничения продлятся до 29 ноября. До этого же момента будет действовать режим самоизоляции для москвичей старше 65 лет.

Также из-за пандемии МФЦ Подмосковья начали работать по предварительной записи. Если ситуация с заражением коронавирусом продолжит ухудшаться, офисы перейдут на удаленный формат работы. Каждый МФЦ дважды в день проходит санитарную обработку. Контролируется состояние сотрудников, они обязательно соблюдают социальную дистанцию, измеряют температуру, используют СИЗы. Соблюдены все требования Роспотребнадзора. Их должны придерживаться и посетители МФЦ.