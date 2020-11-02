МФЦ Подмосковья могут начать работать по предварительной записи из-за коронавируса

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар рассказал, как в период пандемии работают офисы МФЦ. По его словам, регион готов перевести офисы на работу по предварительной записи в случае ухудшения ситуации.

«Сегодня в Московской области работает 126 офисов МФЦ во всех муниципалитетах. Для удобства жителей у нас есть карта загруженности центров, которая находится на региональном портале госуслуг. Заявители могут посмотреть, насколько загружен тот или иной офис, какая очередь на прием. Также на портале можно записаться в электронную очередь и прийти в МФЦ в назначенное время», — рассказал Рымар.

По его словам, сейчас все МФЦ региона работают с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

«У нас есть стандарт. <...> Две санитарные обработки в день — по 30 минут каждая. Контроль за состоянием сотрудников, измерение температуры, СИЗы, антисептики, соблюдение социальной дистанции. Для граждан действуют и свои условия посещения МФЦ. Требуется соблюдать меры предосторожности, носить средства индивидуальной защиты, не посещать офисы с повышенной температурой и ОРВИ», — предупредил министр.

Каждый день офисы МФЦ в Подмосковье обслуживают порядка 60 тысяч человек. Среди сотрудников сегодня на больничном находятся 529 человек.

«Из них гриппом и ОРВИ болеют 5% — это 352 человека, COVID-19 — 0,5%, а это 38 человек. Видим, что ситуация пока что под контролем, но если она будет ухудшаться, то мы разработали стандарт перевода МФЦ на работу по предварительной записи», — рассказал он.

Тем не менее перевод на работу по предварительной записи — крайняя мера. Как отметил Максим Рымар, она будет приниматься только в случае возникновения критической ситуации, когда ведение приема будет невозможным в 30% окон МФЦ. В любом случае решение будет приниматься по каждому офису МФЦ отдельно.

«То есть если более 30% сотрудников в МФЦ окажутся на больничном, тогда администрация информирует о сложившейся ситуации. И мы совместно принимаем решение о необходимых мерах в каждом конкретном случае», — пояснил министр.

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