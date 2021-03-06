ВОЗ заявила об улучшении ситуации с коронавирусом в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ сообщил об улучшении ситуации с ковидом в России. Вторую неделю подряд в Европейском регионе ВОЗ, к которому относится Россия, было зарегистрировано менее одного миллиона новых случаев.

Передача инфекции в регионе продолжает замедляться. Число новых случаев за последний месяц снизилось из-за тех стран, которые принимали меры в области общественного здравоохранения, в число которых входит Россия, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович, ее слова привел ТАСС.

Вуйнович также рассказала, что сложно строить планы о том, когда Россия сможет вернуться к нормальной жизни, но отметила, что ситуация с вакцинами внушает оптимизм.

Она также напомнила, что важно сохранять темп вакцинации, защищать уязвимые группы населения и продолжать соблюдать профилактические меры. К немаловажным пунктам она отнесла также предоставление медицинской информации о вакцине.

Неделю назад Мелита Вуйнович напомнила, что вторая волна пандемии коронавируса еще не закончилась, хотя ощутимо идет на спад.