«ЭпиВакКорона» получила разрешение на вакцинацию пожилых

Вакциной «ЭпиВакКорона» теперь смогут прививать людей старше 60 лет. Как заявили в Роспотребнадзоре, препарат получил соответствующее разрешение.

В сообщении ведомства сказано, что вакцина успешно прошла открытое клиническое исследование третьей и четвертой фаз среди людей от 60 лет и старше.

«В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина „ЭпиВакКорона“ получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

«ЭпиВакКорона» — препарат, который разработал новосибирский центр «Вектор». Он получил лицензию в октябре 2020 года и стал второй зарегистрированной в России вакциной. Первая — «Спутник V». Ее создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

В феврале 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин объявил о регистрации третьей вакцины — «КовиВак» — от Центра имени Чумакова. В середине марта первые 120 тысяч доз «КовиВака» поступят в гражданский оборот.

Масштабная вакцинация в России стартовала в январе 2021 года. Ее планируют завершить к осени.