Вторая волна пандемии коронавируса еще не закончилась, хотя ощутимо идет на спад. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ. Она напомнила, что в некоторых странах число заболевших растет.

«Вторая волна не закончилась, хотя она хорошо идет на спад», — отметила Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24», оговорившись, что в части стран наблюдается подъем по числу заражений.

Вуйнович подчеркнула важность соблюдения мер по защите от коронавируса, поскольку он быстро распространяется, а у населения еще не сформирован иммунитет. Она добавила, что еще недостаточное количество людей имеет иммунитет, чтобы не заразиться, и именно по этой причине мы не можем говорить об завершении пандемии коронавируса.

Она подчеркнула, что следует быть осторожными, делать прививки, чтобы поднять этот специфический иммунитет, который даст возможность бороться против вируса каждому. И когда достигнем где-то 75% людей с иммунитетом, тогда сможем говорить, что мы контролируем пандемию, добавила Вуйнович.

По данным ВОЗ, с начала пандемии COVID-19 в мире заразились более 114,1 миллиона человек, свыше 2,5 миллионов ушли из жизни. В России, по данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, выявлены 4 257 650 случаев заражения, из них окончательно выздоровели 3 823 074 человека, умерло 86 455.