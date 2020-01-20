ВОЗ соберет экстренное заседание из-за вспышки коронавируса в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в среду созывает экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за ситуации со случаями смертей больных коронавирусом в Китае.

Согласно данным комитета здравоохранения китайского города Ухань, от этого вида пневмонии уже скончалось три человека. Также девять инфицированных находятся в критическом состоянии.

Всего коронавирусом на данный момент заражены почти две стони человек, все они находятся в Ухани. Также сегодня был зарегистрирован первый случай заражения вирусом в Шанхае.

О вспышке не известной ранее пневмонии власти Китая сообщили 31 декабря прошлого года. Информацию передали в ВОЗ. Возбудителя заболевания ученые обнаружили 7 января, им оказался коронавирус, названный 2019-nCoV.

В аэропортах России в ближайшее время для всех прибывающих из Китая пассажиров введут проверку экспресс-тестом на наличие возбудителя. Пока проверка идет при помощи тепловизоров, которые не распознают вирус, если он находится в инкубационном периоде.

Меры по выявлению случаев заражения вирусной пневмонией введены и в римском международном аэропорту Фьюмичино.