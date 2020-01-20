Новый коронавирус будут «ловить» экспресс-тестом в России. Массовые проверки ждут пассажиров в аэропортах

В России появится экспресс-тест для выявления нового коронавируса, который начал распространяться в Азии. Сейчас пассажиров из Китая проверяют тепловизорами. Но они неэффективны, если болезнь находится в инкубационном периоде.

В течение месяца в Центре стратегического планирования Минздрава создадут экспресс-тест для выявления нового коронавируса 2019-nCoV из Китая. Как рассказал «Известиям» замдиректора центра Герман Шипулин, на диагностику понадобится всего 15-20 минут, что позволит проводить ее прямо в аэропортах. Сейчас прибывших из Китая пассажиров проверяют тепловизорами. Но эти приборы неэффективны, если заболевание находится в инкубационном периоде.

Также в центре разрабатывают лабораторную методику для выявления болезни. Ее прототип появится уже в конце января. Эта проверка будет длительной — до нескольких часов. И будет использоваться для подтверждения диагноза у уже заболевших граждан.

«Если человек заболел, мы сможем точно сказать, вызваны ли симптомы коронавирусом. Кроме того, реагенты позволят обследовать тех, кто был в контакте с больным. Это позволит не держать сотни людей в карантине, как это сейчас происходит в Китае, где более 700 человек вынуждены ждать в стационарах, проявятся ли у них опасные симптомы», — сказал Шипулин.

Вспышку коронавируса зафиксировали в городе Ухань китайской провинции Хубэй. По данным Reuters, число заболевших достигло 217 человек, трое скончались. Все они работали на рынках морепродуктов либо отоваривались там. Коронавирус уже вышел за пределы Поднебесной. Случаи болезни регистрировались в Японии, Таиланде, Южной Корее и Сингапуре.

Достоверность теста

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев пояснил, что когда появляется новый вирус, необходимо определить последовательность его генома. После этого можно разрабатывать новые тест-системы или уточнить, будут ли работать с этим вирусом уже имеющиеся.

«Сейчас китайские ученые опубликовали полный геном этого вируса и стало возможным разрабатывать для него новые тест-системы. Основной метод диагностики вирусных инфекций, полимеразная цепная реакция, используется широко, но когда появляется новый вирус, нужно синтезировать новые реагенты для его выявления. Вот это сейчас и делается», — пояснил ученый.

Новый тест будет работать на базе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), то есть многократного «размножения» генетического материала вируса, если в клиническом материале присутствует хотя бы одна молекула.

Метод помогает выявлять инфекционные заболевания на самых ранних этапах их течения. Достоверность его будет более 98%. Тепловизоры реагируют на увеличение температуры тела, но болезнь может находиться в инкубационном периоде или температура может быть вызвана другими заболеваниями. Поэтому такой высокоспецифичный метод критически важен для того, чтобы предупредить занос нового вируса.

Волноваться не о чем

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов пояснил «360», что во время ПЦР-тестов у пассажиров могут забирать мокроту или кровь. Как именно будут проводить диагностику в аэропортах, он предположить затруднился.

В целом шансы на завоз 2019-nCoV в Россию не нулевые, как у любой другой болезни. А для достоверного выявления вируса, пока не готовы новые тесты, можно использовать мощные молекулярно-генетические виды диагностики типа NGS. Методы эти дорогие, но доступные в России. По словам профессора, необходимые мощности имеются в распоряжении Роспотребнадзора.

Сейчас ни против нового, ни против других коронавирусов специфического лечения нет. В случае выявления болезни в России клиницисты будут использовать симптоматическую, поддерживающую и другие виды терапии.

«Переживать по этому поводу не следует. Все идет нормально, человечество постоянно будет встречаться с новыми инфекционными агентами. Нужно радоваться, что вирус обнаружен, еще лет 50 назад мы могли бы его пропустить. Это как раз говорит о том, что технологические прорывы на рубеже XX–XXI веков вошли в нормальную практику», — заключил Щелканов.