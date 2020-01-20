Коронавирус добрался до самого густонаселеннго города мира

Врачи обнаружили вирус у женщины после того, как она обратилась в больницу с жалобами на температуру. Сейчас ее состояние стабильное и беспокойства за жизнь не вызывает.

Под наблюдением медиков остаются еще два человека, которые контактировали с женщиной.

О вспышке не известной ранее пневмонии в городе Ухань власти Китая сообщили 31 декабря прошлого года. Информацию передали во Всемирную организации здравоохранения. Возбудителя заболевания специалисты обнаружили 7 января. Это оказался коронавирус, названный 2019-nCoV.

Для того, чтобы исключить ошибку, эксперты снова изучили анализы всех пациентов, которых подозревали в заражении новым видом вируса. В ходе исследования специалисты исключили других возбудителей подобных заболеваний.

На сегодняшний день известно, что в Китае умерли три человека, заразившиеся новым видом вируса. В российских аэропортах в ближайшее время всех прибывающих из Китая пассажиров будут проверять при помощи экспресс-теста на наличие возбудителя. Пока проверка идет при помощи тепловизоров, но они не особо эффективны, если вирус находится в спящем состоянии.