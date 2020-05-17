Россиян предупредили о соблюдении масочного режима летом

Несмотря на смягчение ограничений в России, соблюдать меры предосторожности придется и дальше. Об этом предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ориентироваться надо на то, что летом и в жару нам придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения. Жить в новых условиях из-за пандемии коронавируса придется достаточно долго», — заявила глава ведомства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Она добавила, что масочный режим необходимо соблюдать на улице, в транспорте, общественных местах и на рабочем месте. Исключение может быть только, если вы находитесь в помещении один.

По словам Поповой, рост распространения коронавируса в России удалось остановить. Прироста новых случаев заболевания уже практически нет.

«Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью», — заключила она.

Ограничительные меры начали вводить в России в конце марта из-за распространения коронавируса. Начиная с 12 мая в Москве, Подмосковье и некоторых регионах начал действовать масочный режим. Жители столицы, кроме масок, должны еще надевать перчатки. За несоблюдение правил предусмотрен штраф.