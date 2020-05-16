«Коронавирус очень липучий»: врач объяснил необходимость соблюдать масочный режим

Далеко не всех зараженных коронавирусом можно распознать в толпе людей. Сейчас бессимптомных носителей становится все больше, поэтому повышается риск подхватить болячку в магазине или транспорте. Надевая маску и перчатки, вы огораживаете себя от инфекции.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев пояснил «360», что при соблюдении масочного режима эффект будет заметен в короткий срок. России уже удалось выйти на плато по новым случаям заболевания COVID-19.

«Речь идет о простой вещи: предупреждении передачи возбудителя от одного человека к другому. Здесь таилась большая хитрость, вот всем этом деле, огромный процент так называемых бессимптомников», — отметил специалист.

Он добавил, что людей с бессимптомным течением болезни становилось все больше и больше. Если раньше сообщалось о проведении 700 тысяч тестов и четверти людей без каких-либо клинических проявлений, то теперь таких граждан уже половина от числа инфицированных.

«Вы беседуете с человеком, жмете ему руку, допустим, можете его даже обнять, разговариваете с ним, а он инфицирован. Но беда не в том, что он инфицирован. <…> Такой человек носит вирус в носоглотке. Разговаривая с нами, кашляя или чихая, брызганьем слюны он награждает нас этим инфекционным коронавирусом», — объяснил Зуев.

Профессор подчеркнул, что именно в этом заключается коварство бессимптомных носителей инфекции. Именно поэтому всегда необходимо надевать маски и перчатки.

Он чихнул на поручни где-нибудь в метро, а вы за них держитесь, когда спускаетесь на эскалаторе или поднимаетесь. Или где-то в автобусе, или где-то какой-то предмет. Вот почему нужны перчатки. Маски и перчатки направлены на то, чтобы к вам не попал вирус Виктор Зуев руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи.

Соблюдение масочного и перчаточного режима помогает обезопасить здоровье. Более того, Зуев отметил, что прогнозы по распространению коронавируса зависят от строгости, с которой придерживаются этих правил. При этом коронавирус никуда не исчезнет, а станет сезонным, как грипп.

«Он немного ослабнет в смысле своей заразительности. Он же не очень патогенный. Вирус гриппа иногда дает большую летальность, чем коронавирус. Но он очень липучий. Вот эта его липучесть несколько снизится. Он останется у нас в организме», — заявил профессор.

Сейчас в России насчитывается 272 043 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Начиная с 12 мая в московском регионе введен масочный режим. Кроме масок, жители столицы должны надевать еще перчатки. Средства индивидуальной защиты необходимо использовать во всех общественных местах. При игнорировании правил грозит штраф.