ВОЗ прекратила испытания трех препаратов от коронавируса

Согласно предварительным результатам исследований, «Гидроксихлорохин», а также комбинация «Лопинавира» и «Ритонавира», которые используются при лечении ВИЧ-инфекции, либо вообще не влияют на смертность от COVID-19, либо это влияние весьма незначительно.

Исследование ВОЗ стартовало в марте с целью найти эффективное лечение. Пока обнадеживающие результаты против коронавируса показал только препарат «Ремдесивир», созданный для лечения гепатита С.

США и Евросоюз уже одобрили его использование. Американские власти выкупили почти весь объем производства препарата до октября, но, как заявили в ВОЗ, несколько фармкомпаний будут выпускать дженерики — копии этого лекарства по лицензии производителя.

Ранее президент США Дональд Трамп принимал противомалярийный препарат «Гидроксихлорохин» для профилактики COVID-19.