Новые штаммы коронавируса могут появиться в мире. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что нужно продолжать соблюдать все необходимые меры по сдерживанию вируса.

В ВОЗ подчеркнули, что в мире будут продолжать возникать новые и опасные мутации вируса. Об этом рассказал представитель Европейского бюро организации «Ленте.ру».

«Мы понимаем, что люди устали от этой пандемии, но мы не должны терять бдительность, поскольку она еще не закончилась. Каждый из нас должен продолжать вносить свой вклад, используя достигнутые на сегодняшний день успехи», — сказали в ВОЗ.

Представитель организации отметил, что необходимо вакцинировать приоритетные группы и соблюдать необходимые меры по сдерживанию коронавируса. Игнорирование этих мер может привести к новой волне заболеваний по всему миру.

Ранее в оппозиционных китайских СМИ появились слухи, что замминистра государственной безопасности КНР Дун Цзинвэй в середине февраля вместе с дочкой сбежал в Штаты, чтобы передать американским властям информацию об Уханьском институте вирусологии. Предполагается, что из-за этих сведений администрация президента США Джо Байдена усомнилась в естественном происхождении вируса.