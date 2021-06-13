Глава ВОЗ допустил лабораторное происхождение коронавируса

Коронавирус мог появиться в лаборатории, однако Китай не дал нужной информации в начале пандемии. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на саммите G7 в Карбис-Бэй.

По его словам, со стороны китайского руководства не было ни сотрудничества, ни прозрачности на начальных этапах расследования происхождения SARS-CoV-2.

«Я думаю, что люди должны узнать, откуда возник этот вирус. Они этого заслуживают. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем мы могли предотвратить повторение пандемии», — приводит слова Гебрейесуса издание Daily Mail.

В начале 2021 года комиссия ВОЗ побывала в Ухане, где вместе с китайскими коллегами продолжила изучать версии происхождения коронавируса. В марте организация опубликовала доклад о совместной работе международных специалистов в Китае. Миссия после месяца работы так и не пришла к окончательным выводам.

Специалисты ВОЗ предполагают, что коронавирус мог передаться человеку от летучих мышей, но не напрямую, а через каких-либо других животных. Переходное звено пока не нашли. Согласно документу, лабораторное происхождение SARS-CoV-2 «крайне маловероятно».