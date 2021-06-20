СМИ: чиновник из Китая сбежал в США с данными о коронавирусе

Китайский чиновник Дун Цзинвэй вместе с дочерью сбежал в США, прихватив с собой конфиденциальную информацию о коронавирусе. Об этом сообщило издание Daily Beast.

В оппозиционных китайских СМИ появились слухи, что замминистра государственной безопасности КНР еще в середине февраля вместе с дочкой сбежал в Штаты, чтобы передать американским властям информацию об Уханьском институте вирусологии. Предполагается, что именно эти сведения могли побудить администрацию президента США Джо Байдена усомниться в естественном происхождении коронавируса.

Дун Цзинвэй может стать самым высокопоставленным перебежчиком в истории КНР, если эти слухи подтвердятся. Экс-чиновник китайского МИД Хань Лянчао сообщил со ссылкой на источник, что тема бегства Дуна Цзинвея якобы обсуждалась в марте в ходе саммита Китая и США на Аляске. От американцев потребовали, чтобы они вернули беглеца, но госсекретарь США Энтони Блинкен ответил отказом.

По мнению бывшего эксперта Пентагона, Госдепа и ЦРУ Николаса Эфтимиадеса, эти сообщения «всего лишь слухи», порожденные информационной войной между Коммунистической партией Китая и оппозицией.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус ранее не исключил лабораторного происхождения коронавируса. Хотя комиссия ВОЗ по итогам визита в Ухань в начале этого года предположила, что вирус мог передаться человеку от летучих мышей через каких-либо других животных. Но во многих странах, включая США, эти выводы посчитали сомнительными, потребовав более тщательного расследования.