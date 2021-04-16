ВОЗ предсказала пик распространения коронавируса

Скоро население Земли приблизится к пику распространения коронавируса за всю пандемию. В ВОЗ утверждают, что случаи заражения и смерти продолжают расти, поэтому вскоре стоит ждать максимальных значений.

О пике распространения коронавируса сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА «Новости».

«По всему миру заражения и смерти от COVID-19 продолжают расти со скоростью, которая вызывает озабоченность. Еженедельное количество новых случаев по всему миру почти удвоилось за последние пару месяцев и приближается к самому большому показателю заражений, который мы видели за всю пандемию», — сказал Гебрейесус.

При этом в России этого пика не боятся. Вирусолог Виктор Зуев отметил, что коронавирус не любит высоких температур, то есть лето благоприятно скажется на здоровье людей. Кроме того, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что скоро коронавирусные ограничения могут снять, так как увеличились темпы вакцинации.