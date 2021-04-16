Вирусолог объяснил, как жаркое лето повлияет на коронавирус в России

Жаркое лето поможет бороться с эпидемией коронавируса в России. Ведь повышение температура — неблагоприятный фактор для вируса. Такое мнение высказал доктор медицинских наук Виктор Зуев.

«Коронавирус относится к группе пневмотропных вирусов, поражающих прежде всего дыхательную систему. Значит, он так же, как и вирус гриппа, не любит повышенной температуры», — заявил Зуев. Его процитировало агентство «Москва».

Он отметил, что положительно на борьбу с коронавирусом повлияет рост числа переболевших, а также вакцинация населения. По последним данным, прививку сделали более восьми миллионов россиян.

Зуев добавил, что COVID-19 станет сезонным заболеванием. Таким как грипп. Люди будут встречаться с коронавирусом два раза в год: поздней осенью и с приходом весны.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее озвучил прогноз на лето. По его словам, температура воздуха по всей стране будет около и выше нормы. Особенно это касается европейской части России. Также теплое лето возможно в Черноземье и на юге европейской территории страны.