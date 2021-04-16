Голикова допустила скорое снятие ковидных ограничений

Коронавирусные ограничения скоро могут снять, поскольку увеличились темпы вакцинации. С таким заявлением выступила вице-премьер России Татьяна Голикова .

«Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты», — привел ее слова ТАСС.

Тем не менее люди расслабились, обратила внимание Голикова. Однако инфекция «все еще с нами», поэтому нужно осторожно снимать ограничительные меры. Важно не растерять то, чего с таким трудом достигли.

В России апрель и май считаются сложными сезонными месяцами заболеваемости и без пандемии. Коронавирус способен присоединяться к сезонным инфекциям, написала «Газета.ru».

По данным вице-премьера, число привившихся от коронавируса в России превысило восемь миллионов.

«Наша с вами работа по вакцинации населения — это важнейшая часть, неслучайно Россия стала первой страной, которая зарегистрировала первую в мире вакцину», — добавила Голикова.

Это оказалось чрезвычайно важным, нужным и в правильное время, сказала она.