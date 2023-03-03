Здоровье 03 марта 2023, 18:57 ВОЗ не отказалась от планов выяснить происхождение COVID-19 Гендиректор Гебрейесус: ВОЗ не отказалась от поиска причин возникновения COVID-19 Unsplash

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Всемирная организация здравоохранения не отказалась от своих планов установить точное происхождение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом на пресс-конференции в Швейцарии сообщил генеральный директор организации Аданом Гебрейесус, его слова привел ТАСС.

«Мы не изменим своим планам установить происхождение коронавирусной инфекции», — заявил он.

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Гендиректор ВОЗ призвал все страны, обладающие корректными данными о происхождении коронавируса, делиться ими с международным сообществом.

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Представитель ВОЗ Тарик Яшаревич подчеркивал, что у организации нет достоверной информации в поддержку гипотезы Государственного департамента США о том, что причиной появления COVID-19 стала утечка в одной из лабораторий в Ухане.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отмечал, что версия о рукотворном происхождении вируса может оказаться реальной, однако на данный момент с полной уверенностью об этом говорить пока нельзя.