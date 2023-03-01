Здоровье 01 марта 2023, 13:27 ВОЗ продолжит изучать все варианты происхождения коронавируса Представитель ВОЗ Яшаревич сообщил о планах продолжить изучать происхождение SARS-CoV-2 Unsplash

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Всемирная организация здравоохранения продолжит работу над поиском достоверной информации о происхождении коронавируса. Об этом ТАСС сообщил представитель ВОЗ Тарик Яшаревич.

По его словам, организации известно о заявлении главы ФБР США Кристофера Рэя о вероятной утечке вируса в китайской лаборатории.

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«Нам известна эта информация, однако конкретных данных в поддержку этой гипотезы мы пока не получили. Пока у ВОЗ не появится достаточное количество доказательств, мы рассматриваем все варианты», — сказал Яшаревич.

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Представитель ВОЗ призвал научное сообщество и коллег из Китая оказать необходимое содействие в поисках причин возникновения пандемии.

Ранее директор ФРБ Кристофер Рэй сообщил, что ведомство получило информацию о распространении SARS-CoV-2 из-за утечки в одной из лабораторий в Ухане, где зафиксировали первые случаи заболевания вирусом.