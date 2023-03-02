Мир 02 марта 2023, 23:14 Госдеп назвал неокончательной версию о лабораторной утечке коронавируса Блинкен: определенности в лабораторном происхождении коронавируса нет РИА «Новости»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти не могут с полной уверенностью заявлять о лабораторном происхождении коронавируса. Эта версия реальна, но не окончательна, заявил глава Госдепа в эфире телеканала India Today.

«Суть состоит в том, что мы не знаем наверняка, однако, конечно, вероятность того, что он (коронавирус — прим. ред.) был создан в лаборатории, весьма реальна. Наши ведомства считают, что она (версия о лабораторном происхождении коронавируса — прим. ред.) более вероятна, но определенности в этом нет», — сообщил Блинкен.

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Накануне директор ФБР Кристофер Рэй сообщил, что пандемия коронавируса, вероятнее всего, была вызвана «возможным лабораторным инцидентом» в китайском Ухане. Иными словами, это утечка вируса из лаборатории, контролируемой китайскими властями.

Ранее представитель ВОЗ Тарик Яшаревич заявил, что организация продолжит работу над поиском достоверной информации о происхождении коронавируса. Представитель ВОЗ призвал научное сообщество и коллег из Китая оказать необходимое содействие в поисках причин возникновения пандемии.