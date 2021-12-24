Власти Москвы заявили об отсутствии планов вводить новые ограничения

Новые ограничительные меры из-за коронавируса не планируют вводить в Москве, равно как и дополнительные нерабочие дни перед Новым годом. Об этом в интервью РИА «Новости» сказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Она посчитала, что штамм «дельта» уже не сможет создать такую же волну новых заболевших, которая была летом или осенью.

«Сформировалась иммунная прослойка, растет количество вакцинированных, ревакцинированных, и мы видим, что город в принципе живет полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает», — заявила Ракова.

Именно это, по ее мнению, является основной причиной для того, чтобы не вводить новые ограничения. Ракова отметила, что в целом обстановка с коронавирусом нормализовалась, и заболеваемость упала до 15%.

Она подчеркнула, что с периода прошлого пика пандемии прошло уже немало времени, и уменьшение заболеваемости планомерно происходит все эти дни— около двух месяцев. А за последние четыре дня она упала еще на 15%, заключила заммэра.