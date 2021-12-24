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    24 декабря 2021, 08:13

    Власти Москвы заявили об отсутствии планов вводить новые ограничения

    Заммэра Москвы Ракова заявила, что в столице не планируют вводить новые ограничения

    Екатерина Боснак

    Новые ограничительные меры из-за коронавируса не планируют вводить в Москве, равно как и дополнительные нерабочие дни перед Новым годом. Об этом в интервью РИА «Новости» сказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

    Автор: Илья Питалев

    Она посчитала, что штамм «дельта» уже не сможет создать такую же волну новых заболевших, которая была летом или осенью.

    «Сформировалась иммунная прослойка, растет количество вакцинированных, ревакцинированных, и мы видим, что город в принципе живет полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает», — заявила Ракова.

    Именно это, по ее мнению, является основной причиной для того, чтобы не вводить новые ограничения. Ракова отметила, что в целом обстановка с коронавирусом нормализовалась, и заболеваемость упала до 15%.

    Она подчеркнула, что с периода прошлого пика пандемии прошло уже немало времени, и уменьшение заболеваемости планомерно происходит все эти дни— около двух месяцев. А за последние четыре дня она упала еще на 15%, заключила заммэра.