В России стали наблюдаться признаки выхода на плато по заболеваемости ковидом. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Есть плато, но дальше (уровень заболеваемости — прим. ред.) очень высокий, близкий к 30 тысячам случаев в день», — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

При этом она добавила, что видны хорошие знаки по изменению эпидемической ситуации в России. В этом вопросе специалисты ВОЗ согласны с оценкой, которую дают Роспотребнадзор и национальная система здравоохранения.

«Но не надо абсолютно успокаиваться», — подчеркнула представитель ВОЗ.

Ранее в ВОЗ предупредили, что распространение нового штамма коронавируса «омикрон» происходит быстрее других вариантов вируса.

За прошедшие сутки российские врачи выявили 27 022 случая инфицирования коронавирусом. Всего за время пандемии медики зафиксировали 10 241 812 случаев заболевания. Вылечить от ковида удалось более девяти миллионов человек. Полную вакцинацию от коронавируса прошли уже свыше 70 миллионов жителей страны.