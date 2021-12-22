Более 44 тысяч человек стали жертвами коронавируса за прошедшую неделю. При этом уровень смертности в мире снизился на 9%. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно статистике ВОЗ, в период с 13 по 19 декабря врачи разных стран зафиксировали 4 177 622 случая заражения коронавирусом. Также медики выявили 44 616 летальных исходов. Значения оказались на 2% и 9% меньше по сравнению с данными, полученными за предшествующую неделю.

При этом существенный подъем заболеваемости зафиксировали в Африке. Там уровень новых случаев инфицирования вырос на 53%, а смертности — на 15%. В Европе заболеваемость уменьшилась на 3%, в США — на 10%, а в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье — на 12%.

Всего в мире насчитывается 274 628 461 случай заражения коронавирусом с момента начала пандемии. Скончались после инфицирования 5 358 978 человек. В России положительные результаты теста на ковид получили 10 267 719 жителей страны. Вылечить удалось более девяти миллионов человек. Скончались 299 249 пациентов.