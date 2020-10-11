Вирусолог рассказал, когда наступит пик заболеваемости COVID-19 в России

Уже через неделю в России может начаться снижение количества новых случаев заражения коронавирусом. Такое мнение выразил доктор медицинских наук и вирусолог Анатолий Альтштейн.

Но чтобы прогноз сбылся, россияне должны соблюдать меры безопасности: носить маски и перчатки в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, тщательно мыть руки и не выходить без особой необходимости из дома.

«Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться», — передает РИА «Новости» слова эксперта.

Однако Альтштейн предположил, что меры будут ужесточать, если в ближайшее время они не дадут положительного эффекта.

В воскресенье, 11 октября, в России был снова побит рекорд по количеству заболевших COVID-19. За последние сутки в России зафиксировали 13 634 случая заражения коронавирусом.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что нужно постараться пройти историю с пандемией без потерь. Он также сообщил, что вакцинация от коронавируса может начаться уже через несколько месяцев.