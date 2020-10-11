Рекорд по количеству заболевших COVID-19 в России снова побит

За последние сутки в России зафиксировали 13 634 случая заражения коронавирусом. Это новый рекорд.

Также за сутки умерли от коронавируса и осложнений после него 129 россиян. Всего количество летальных случаев достигло 22 592, сообщается а федеральной сводке.

Из больниц выписались 4240 человек. Всего за время пандемии от коронавируса вылечились 1 020 442 гражданина России.

Ранее стало известно, что заболевший COVID-19 актер Иван Краско отказался от госпитализации. В сентябре ему исполнилось 90 лет. Актер сообщает, что уже чувствует себя хорошо и скоро рассчитывает вернуться в театр.

Краско вообще не верил в существование коронавируса, пока не получил положительные результаты теста. Это было 6 октяоря, за день до результатов Краско еще выступал на сцене Академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской. Он рассказал, что почувствовал слабость и усталость и решил сдать анализы. Теперь актер обвиняет в своем заболевании ««перерасход ресурсов».

Иван Краско также поделился, что боялся разучиться играть на сцене из-за долгого режима самоизоляции.