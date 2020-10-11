Собянин рассказал, когда в Москве начнется вакцинация от коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что городу нужно постараться пройти историю с пандемией без потерь. По его словам, уже через несколько месяцев появится вакцина.

«Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей. Закончится эта история, но нам надо пройти эту историю без потерь», — рассказал градоначальник в интервью телеканалу «Россия 1».

Он также отметил, что риск заражения коронавируса существует вокруг человека постоянно, ведь рядом может находиться заболевший COVID-19, который даже не подозревает об этом.

Ранее Сергей Собянин заявил, что городские власти пока не рассматривают закрытие магазинов и других заведений из-за коронавируса. По его словам, такая мера с точки зрения экономики может быть последним шагом. Однако прошедшая неделя не показала позитивной динамики, поэтому следующая будет решающей. Если горожане будут строго соблюдать меры безопасности и носить маски в общественных местах, то новые ограничительные меры вводить не станут.